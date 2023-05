Twee mannen aangehouden voor mogelijke ontvoering man in Spanbroek

Bewoners van het dorp zeggen tegen de Telegraaf zeker te weten dat het slachtoffer niet uit het dorp komt. "Er werd geschreeuwd in wat leek op een Oost-Europese taal. Ze klonken als commando's", zegt een bewoner. "Iedereen denkt aan een drugsontvoering, maar dat is natuurlijk speculeren", zegt een man. „Zijn foto gaat hier rond in whatsappgroepen, maar niemand weet wie het is."

De man is gisteren rond 14.20 uur onder dwang meegenomen in een auto vanaf de Herenweg in Spanbroek, in Noord-Holland. De politie is op zoek naar informatie over het incident, dat is vastgelegd op bewakingsbeelden. Getuigen van het voorval worden opgeroepen zich te melden.