Grote vechtpartij op strand Bloemendaal: negen gewonden

De gewonden zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel of moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Hoeveel mensen er bij de vechtpartij waren betrokken is volgens de woordvoerder 'lastig te zeggen'. Hij verwacht daarover in de loop van de dag meer duidelijkheid te hebben.

