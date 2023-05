Werper metalen bal bij dodelijk ongeluk Highland Games niet vervolgd

De politie en het Openbaar Ministerie begonnen gelijk een groot onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. "Er werd met een groot aantal getuigen gesproken. Onder meer met mensen die het ongeluk zagen gebeuren, maar ook met een deskundige uit Schotland", vertelt het Openbaar Ministerie.

"Er is gekeken naar de rol van de werper van de kogel. Uit niets blijkt dat hem iets te verwijten valt. Hij wordt dan ook niet verder vervolgd. De man was eerder als verdachte aangemerkt, maar van een verdenking is geen sprake meer."

Nog wel onderzoek naar organisatie

De gemeente had geen vergunning afgegeven voor het evenement. Er blijkt bij de gemeente ook geen aanvraag of melding te zijn gedaan. Het Functioneel Parket van het OM doet daarom nog wel verder onderzoek naar de organisatie van het evenement. Bekeken wordt of die iets te verwijten valt.