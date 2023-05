Dynamisch energiecontract populair: 'Je moet het risico kunnen nemen'

Energiedeskundige Martien Visser van de Hanzehogeschool in Groningen houdt de energietransitie goed in de gaten. Hij begrijpt het enthousiasme over de dynamische contracten, maar wil dat toch ook iets temperen. Hij zegt dat dynamische contracten voor sommige groepen aantrekkelijk zijn, maar niet voor iedereen.

Risico kan aantrekkelijk zijn

"Het is leuk voor mensen die het kunnen betalen als de prijzen schommelen. Als je bijvoorbeeld een dynamisch contract neemt voor gas, loop je de kans dat gasprijzen aankomende winter fors gaan stijgen. Je betaalt dan hogere gasprijzen en hebt veel gas nodig. Dat moet je financieel aankunnen."

Maar als je dat risico kan nemen, is het dus aantrekkelijk. "We zien dat de gasprijzen het afgelopen jaar continu dalen. Dan profiteer je met een dynamisch contract als eerste. Dat is de reden dat het ook zo populair is."

Gratis stroom

Soms is er zelfs sprake van gratis stroom. Dan wordt ook wel gesproken over 'negatieve energieprijzen'. Die negatieve energieprijzen ontstaan doordat het aanbod van wind en zonne-energie op dat moment groter is dan de vraag. "Er is dan zoveel productie van zon en wind dat we het in Nederland niet opmaken en ook niet kunnen exporteren."

Tot vandaag is er in Nederland dit jaar 83 uur sprake geweest van negatieve energieprijzen. Zaterdag komt daar nog drie uur bij: