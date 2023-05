Tim verloor twee vrienden: praten over mentale gezondheid nog vaak taboe

'Gaat steeds slechter met mentale gezondheid jongeren'

Frederieke Vriends is directeur van Mind Us, ook een (nieuwe) organisatie die de mentale gezondheid van jongeren wil verbeteren. Volgens haar gaat het niet goed met de mentale gezondheid van jongeren. Eén duidelijke oorzaak daarvoor is niet te geven. "Het is een combinatie van factoren zoals de toenemende complexiteit in de samenleving. We hebben te maken met veel meer crises, hoge prestatiedruk en weinig perspectief als het aankomt op je woning en de druk van sociale media."

Om dit te verbeteren, moet er meer ruimte komen voor jongeren om te praten over hun mentale klachten. "Dat hoeft niet altijd meteen met een therapeut, maar kan ook met mensen in het gewone leven zoals een docent of een voetbalcoach of ouders en vrienden." Ook is het belangrijk dat er meer educatie komt over wat mentaal gezond gedrag is. "Het helpt bijvoorbeeld niet als je elke avond tot 1.00 uur op sociale media zit. Dat is niet goed voor je stemming."

Tot slot is het belangrijk dat er op beleidsniveau gekeken wordt of er iets moet veranderen. "Moeten we meer rekening houden met hoe keuzes uitpakken voor jongeren en studenten? Moeten we toch iets doen met sociale media? We kunnen niet alles bij de jongeren neerleggen, want dan blijft de lijn die we nu hebben omlaag gaan."