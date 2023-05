Militairen op matje voor peperdure barbecue-cursus met gratis Green Egg

De landmacht is op dit moment met de militairen in gesprek en heeft aangifte gedaan. Wanneer meer duidelijkheid komt over de gevolgen van hun actie, is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk. Mogelijk volgt ontslag.

De Telegraaf berichtte over het mogelijke misbruik van het opleidingsbudget. Er wordt volgens Defensie gekeken of inderdaad sprake is van een onterechte declaratie.

Green Egg-barbecue

Volgens Defensie gaat het om twee losse dossiers. Zo gaat het aan de ene kant over de oude regels omtrent opleidingen, waardoor militairen wijnproeverijen, yogalessen en barbecue-cursussen konden declareren.

Aan de andere kant is er mogelijk sprake van fraude omdat de militairen het cursusbedrag, waar de zogenoemde Green Egg-barbecue ter waarde van honderden euro's onder viel, mogelijk niet mochten declareren.