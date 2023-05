Marion werd opgelicht met stem van zoon: 'Hij liep net op tijd de woonkamer binnen'

Marion kan het nog steeds niet geloven wat haar is overkomen. Ze trilt er weer van, vertelt ze aan RTL Nieuws, als ze terugdenkt aan dat telefoontje van vorige week donderdag waarin ze werd opgelicht met een gekloonde stem van haar zoon.

'Te gek voor woorden'

Deze nieuwe manier van oplichting komt sinds kort in Nederland voor, laat de politie vandaag aan RTL Nieuws weten. De stem van een vriend of familielid wordt daarbij gekloond door kunstmatige intelligentie. Dat dat nu in Nederland gebeurt, is 'te gek voor woorden', zegt een politiewoordvoerder. We moeten daarom volgens hem 'een gezond wantrouwen gaan ontwikkelen ten opzichte van alles wat digitaal tot ons komt'.

En juist daarom deelt Marion nu haar verhaal. Ze wil eerst uitleggen waarom ze de huistelefoon opnam, die Hemelvaartsdag. Er werd namelijk met een anoniem nummer gebeld, en normaal zou ze zo'n telefoontje laten gaan. "Maar mijn man was anderhalve week daarvoor overleden, op 27 april. Zijn zuurstofapparaat stond nog hier, dus ik dacht: misschien is het wel het bedrijf dat het zuurstofapparaat wil komen ophalen."

'Ze is dood, ze is dood!'

Dus ze nam op. 'Ze is dood, ze is dood mam!', is het eerste wat Marion hoorde. Het was haar zoon aan de andere kant van de lijn, dat hoorde ze gelijk. "Hij huilde, was compleet in paniek. Over zijn toeren vertelde hij dat 'ze' dood was. 'Help me mam!', riep hij."

Hoe het kan dat de stem van Marions zoon gekloond werd, is te zien in onderstaande video.