Meer meldingen van bedreiging politici, meeste voor Wilders

Het OM concludeerde dat vorig jaar 889 meldingen gingen om een strafbare bedreiging. Bijna 600 van de 889 strafbare bedreigingen kwamen uit landen als Pakistan. Het jaar ervoor lag het aantal strafbare bedreigingen een stuk lager: 373.

Via sociale media

Zes verdachten staan vandaag terecht voor het bedreigen van politici. De verdachten zouden onder anderen Mark Rutte, Sigrid Kaag, Lilianne Ploumen, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge hebben bedreigd. Het gaat om dreigementen via social media in 2021 en 2022.

De meeste bedreigingen worden gedaan via social media. In zo'n geval is het vaak ingewikkeld om te achterhalen wie er achter het account zit. Tussen de bedreigers zat ook een 11-jarige, bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving in het AD. Met zijn familie zijn gesprekken gestart. Aan wie de bedreiging was gericht, kan het OM niet zeggen.