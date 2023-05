Stroom 's avonds goedkoper én viezer: 'Daltarief niet van deze tijd'

Het wringt. Als je gebruik maakt van piek- en daltarieven is je stroom 's avonds en in de nacht goedkoper. Dat zijn alleen wel de momenten waarop onze stroom vooral wordt opgewekt door bijvoorbeeld gas- en kolencentrales. Gebruik je overdag stroom, dan komt dat - helemaal op zonnige dagen - vooral uit hernieuwbare bronnen. Zon en wind dus.

Kolencentrales moesten hele nacht draaien

Maak je gebruik van dubbeltarieven en heb je geen zonnepanelen, dan sta je voor de keuze: of grijs en goedkoop, of groen en duur. Voor bezitters van zonnepanelen geldt dat zij de hoeveelheid stroom die ze zelf opwekken, op jaarbasis gratis mogen gebruiken, de zogenoemde salderingsregeling. Maar ook voor hen geldt dat ze 's avonds grijze stroom zullen gebruiken, en overdag voornamelijk groene. De mensen met een dynamisch energiecontract moeten al helemaal goed opletten wanneer ze stroom gebruiken. Bij hun verandert de stroomprijs continu, in dit artikel lees je er meer over.

Dat piek- en daltarief is niet meer helemaal van deze tijd, zegt energiedeskundige Martien Visser van de Hanzehogeschool in Groningen. "Het stamt nog uit de tijd dat we kolencentrales de hele nacht wilden laten draaien. Dan werd die stroom meteen gebruikt. Nu is dat veel minder."