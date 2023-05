Zonnig weekend, zonkracht stijgt: 'Risico op verbranding'

Hoewel we vandaag ook nog een lagere zonkracht zien in het oosten (3 tot 4), stijgt hij aan de kust al naar 4 tot 5, legt Martijn Dorrestein van Buienradar uit. "De hoogste zonkracht ooit gemeten in Nederland is 8.1, dus 5 is al over de helft."

Zonkracht 5

Die zonkracht houdt het hele weekend aan. "Op zondag tempert hoge bewolking de boel een beetje en lijken er wat buien te zijn, maar tussen de stapelwolken door schijnt de zon volop." Zonkracht 3 is dan zelfs helemaal verdwenen uit het weerbeeld, zegt hij.

Rond die 5 blijft de zonkracht na het weekend hangen, en in de tweede helft van volgende week lijkt hij nog verder toe te nemen. "Dat is op zich logisch nu we richting de zomer gaan met minder bewolking en meer blauwere luchten."