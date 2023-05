Al 45 aanhoudingen voor explosies Rotterdam, ook minderjarigen

"Het zijn jongens die geld nodig hebben en ergens bij willen horen. Dat laatste doen ze als ze dit soort klusjes doen."

'Jongens zijn onzeker'

Zo kunnen jonge jongens dus makkelijk worden geronseld door drugscriminelen om klusjes uit te voeren. "Jongens zijn onzeker. Als er dan iemand in een dikke Mercedes aan komt rijden en een goede toekomst voorspelt, is het moeilijk om dat te weerstaan."

Volgens criminoloog Sheila Adjiembaks, die onderzoek heeft gedaan naar jongens die in het kader van drugscriminaliteit klusjes doen, zijn ze op te delen in verschillende groepen. "Een deel van de jongeren overziet niet de gevolgen van zo'n bom plaatsen of een auto ergens naar toe rijden. Een ander deel overziet de gevolgen misschien wel, maar die kan het gewoon niet zoveel schelen omdat ze niet zoveel te verliezen hebben."

Meerdere factoren

Soms spelen ook criminele structuren waarin jongens opgroeien een rol. "Het is dan moeilijk om daaruit te stappen. Je zegt nu eenmaal niet zo gauw ‘nee’ tegen je broer of neef." Daarnaast gaat het ook om armoede. "De jongens zien zulke klussen dan als uitweg. Ik heb ooit een jongen bijvoorbeeld horen zeggen: als mijn moeder huilend op bed zit omdat ze de huur niet kan betalen, dan zorg ik dat die dag nog die 1000 euro binnen is."