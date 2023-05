Gasten ontsnappen uit brandende glampingtenten in Nunspeet, man opgepakt

Rond 06.00 ontstond er brand op de camping door een nog onbekende oorzaak. Twee glampingtenten en een tourcamper brandden af. "Ik schrok enorm toen ik 's ochtends werd gebeld", zegt een medewerker van de camping De Witte Wieven. "Het is heel vervelend voor de gasten en voor ons."

In totaal kunnen er zeventig tourcaravans, campers, vouwwagens en tenten op het terrein van de camping staan.

Bij de brand vielen geen gewonden. De medewerker wil geen uitspraken doen over wat er precies is gebeurd. "Alles is in onderzoek bij de politie."

Verzette zich bij arrestatie

De politie heeft een man aangehouden voor betrokkenheid bij de brand. Ze kwam hem op het spoor via een getuige. "De man was zwaar onder invloed en agressief richting politie en ambulance", zegt een woordvoerder. "Hij verzette zich ook bij zijn arrestatie."

De brand is geblust, maar de glampingtenten en tourcamper zijn volledig verwoest.