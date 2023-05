Hemelvaartsweekend overgoten met zon: 20 graden en weinig regen

Het frisse weer is geen voorbode voor de rest van het weekend. Zo krijgen we morgen alweer te maken met hogere temperaturen. "Morgen zien we dat het op veel plekken in het land 18 graden wordt. In het zuidoosten wordt het zelfs 20 graden", zegt De Wit.

"Daarnaast is het ook nog eens, net als vandaag, helemaal droog en flink zonnig. Af en toe zal er wat bewolking zijn, met name in het binnenland."

Temperatuur omhoog

In het weekend gaat de temperatuur nog iets omhoog. "Morgen zal het in heel het land gemiddeld 20 graden zijn. Op zondag wordt het gemiddeld 22 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 24 graden worden. Het wordt een heel lekker hemelvaartsweekend."

Wel kan op zondag een enkele bui vallen en krijgen we te maken met iets meer stapelwolken.