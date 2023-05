Kans dat aarde met 1,5 graad opwarmt volgens WMO nog groter geworden

Daarmee zal de wereld de komende vijf jaar vrijwel zeker nieuwe recordtemperaturen meemaken. En die temperaturen zullen mogelijk met meer dan 1,5 graden stijgen dan voor het industriële tijdperk. Dat terwijl die 1,5 graden als een soort grens wordt gezien.

De WMO, die gespecialiseerd is in weer, klimaat en water, denkt dat er tot en met 2027 zo'n 66 procent kans is dat in een van die jaren de gemiddelde temperatuur 1,5 graden hoger wordt. Een jaar geleden schatte de koepelorganisatie van de Verenigde Naties die kans nog op bijna 50 procent.