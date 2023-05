Ruim 200 tips binnengekomen over identiteit 22 vermoorde vrouwen

Het Heulmeisje is een van de bekendste Nederlandse vrouwen op de lijst. Haar stoffelijk overschot werd in 1976 bij voormalig parkeerplaats De Heul in Maarsbergen gevonden, verstopt onder aarde en takken. Het ging om een vermoedelijk nog jonge vrouw, zeer waarschijnlijk uit Duitsland.

Over haar zijn sinds de campagne dus 11 tips binnengekomen. Hoewel er geen strafrechtelijke stappen meer kunnen worden genomen tegen de onbekende dader, door verjaring van de zaak, onderzoekt de recherche de binnengekomen tips grondig.

'Hoopvol resultaat'

In totaal kwamen er 228 tips binnen: 122 tips in Duitsland, 55 in België en 51 in Nederland. Volgens de politie gaat het om bruikbare informatie en het wordt daarom nu al een 'hoopvol resultaat' genoemd. Zo wordt er bijvoorbeeld meegedacht over de mogelijke herkomst van kleding of sieraden. Maar, benadrukt de politie, er zal eerst meer onderzoek moeten worden gedaan voordat 'hier conclusies aan te verbinden zijn'.