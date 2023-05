Opnieuw twee jongens (12 en 15 jaar) opgepakt voor mishandeling Bijlmer

Wat er nou precies is gebeurd op het station, is nog onduidelijk. Maar Richard Sussenbach, de advocaat van een van de verdachten, bevestigde eerder aan RTL Nieuws dat zijn 16-jarige cliënt aangifte heeft gedaan van aanranding tegen de mishandelde man. Die zou hem namelijk ongevraagd op zijn mond hebben gezoend.

'No police'

De mishandelde man is nog altijd spoorloos, hij zou volgens Sussenbach aan de overkant van het spoor zijn opgevangen na het incident door een treinreiziger. Toen deze hem wilde helpen zou hij hebben geroepen 'No police, no police' en daarna de trein naar Schiphol hebben genomen, aldus de advocaat.