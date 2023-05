Experts: man (23) die eigen baby doodde, verkeerde in psychose

Het meisje Emily werd op 17 juli vorig jaar met messteken om het leven gebracht in Rotterdam. S. sneed haar met een groot mes de keel door in een slaapkamer. "Het is vreselijk wat er is gebeurd, echt vreselijk", aldus de verdachte.

Tbs

Volgens zijn psychiater en psycholoog was S. ernstig psychotisch ontregeld en is de moord hem in sterk verminderde mate toe te rekenen. Ze adviseren de rechtbank om de verdachte een langdurige tbs-behandeling op te leggen.

In onderstaande beelden zie je de reactie van omwonenden, juli vorig jaar: