'Ongemotiveerde bezuinigingen', Raad van State kritisch op voorjaarsnota kabinet

Volgens de Raad van State worden gaten in de begroting gedicht met 'ongemotiveerde en ongerichte bezuinigingen'. Wel toont de Raad van State begrip voor de lastige opgave van minister van Financiën Sigrid Kaag.

Wel blijven investeren

Met name de sterk gestegen asielkosten en de snel oplopende rentelasten op de staatsschuld zorgen voor grote tegenvallers die moeten worden opgevangen. Het is voor het eerst in jaren dat het kabinet moet bezuinigen. Tegelijkertijd wil het kabinet blijven investeren in belangrijke veranderingen, met name in de strijd tegen stikstof en klimaatverandering.