Prinses Ariane maakt middelbare school af in Italië

Prinses Ariane zit nu nog in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Maar na de zomer zal ze dus verhuizen naar Italië, waar ze naar school zal gaan in Duino, een gemeente in de regio Friuli-Venezia Giulia in het noordoosten van Italië.

Twee jaar lang zes vakken

De RVD laat weten dat ze daar 'opgaat voor haar Internationaal Baccalaureaat'. Dat betekent dat Ariane twee jaar lang zes vakken volgt die zij heeft gekozen uit zes disciplines, waaronder talen, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en artistieke vakken.

Tijdens een interview op Koningsdag liet Ariane al weten dat ze niet naar Wales zou gaan, waar prinses Alexia op dit moment op school zit. Het hele interview zie je in onderstaande video.