Extinction Rebellion bekladt monument in Haarlem: 'Spijt van'

Dat laatste vindt Extinction Rebellion zelf ook. "Het was niet de bedoeling dat het gebeurde. Iemand heeft dat per ongeluk gedaan", zegt een woordvoerder van de organisatie. "Daarna hebben we het met doeken en water gelijk schoongemaakt."

Spijt

Maar hoe kon het gebeuren? "We zouden ramen onderspuiten, maar iemand heeft niet goed opgelet. We hebben spijt van deze actie, hebben het echt meteen geprobeerd schoon te maken."