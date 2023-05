Primeur op songfestival: hele wereld mag vanavond stemmen

"Het is een betaalde stem. Je logt in, betaalt en stemt", zegt Martin Osterdahl, executive supervisor van het festival, over het nieuwe stemsysteem. Een stem namens 'Rest of the World' kost 99 eurocent.

Stemmen uit hele wereld

Het idee voor de 'rest of the world vote' ontstond in 2020, toen Osterdahl als uitvoerend supervisor het Junior Eurovisiesongfestival organiseerde in Polen, waar in totaal twaalf landen aan meededen. "We zaten midden in de donkere dagen van de pandemie", zegt hij. "We hadden de optredens opgenomen in de studio, omdat de delegaties niet konden reizen."

En toen begon het stemgedeelte. Osterdahl zag stemmen binnenkomen uit 182 landen. "En dat bij een kindershow in Europa met twaalf deelnemende landen. Ik vond het geweldig."

Wereldwijd feest

Hierdoor besefte hij dat Eurovisie niet langer een Europees feest is, maar een wereldwijd feest. "Het is echt een wereldwijd fenomeen geworden. Onze waarden van inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid zijn universeel. Daarom vind ik dat we iedereen erbij moeten betrekken die hier deel van uit wil maken. We moeten deze liefde omarmen."