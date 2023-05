Peperdure dagcrème voor paar euro: 'dupes' zijn trend op TikTok

Door Beautylab, een van de populairste beautyblogs in Nederland, wordt bijvoorbeeld gezegd dat de dagcrème van Lidl geen dupe is van de dagcrème van La Prairie die 470 euro kost, maar van de crème die 220 euro kost.

Vera Camilla vindt het maar wat leuk om op zoek te gaan naar producten die lijken op dure producten, maar de helft minder kosten. En voor de mensen met een klein budget, zegt ze, 'was een dupe als cadeau voor Moederdag een superleuk en goed alternatief'.

Maar ze wil daarin ook niet de dure producten tekortdoen. "Er moeten altijd bepaalde producten worden gemaakt, voordat er een dupe kan komen. Die kan dus niet ontstaan zonder dat dure merken iets durven te proberen."

Hype van dupes

Cosmetisch arts Meijer vindt dat er maar weinig huidverzorgingsproducten op de markt zijn die écht goed zijn. Het is de reden dat ze haar eigen lijn heeft opgezet, zodat ze invloed kon hebben op de ingrediënten. Fruitzuren, salicylzuur, vitamine c, retinol en antioxidanten zijn daar voorbeelden van. In het geval van vitamine c is de verpakking ook heel belangrijk. "In de meeste crèmes blijft dat ingrediënt niet lang goed."

Ze begrijpt de hype rondom dupes, maar vindt het ook jammer. Want, zegt ze: "Als je geld uitgeeft aan je huid, wil je dat die beter wordt. Alles wat niet goed is, heeft dan geen zin."

Of je nu een crème koopt van de Lidl of van La Prairie, volgens Meijer zijn ze allebei niet goed. Haar advies luidt dan ook vooral: "Probeer het zelf. Zie je na een aantal weken verandering, zoals dat je huid egaler van kleur is geworden of je poriën fijner zijn geworden of je huid minder kwetsbaar is geworden voor pukkeltjes en onzuiverheden, dan weet je het antwoord. Maar als dat niet zo is, waarom gebruik je het dan?"