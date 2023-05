Doodvonnis Mascha leek getekend, verzekeraar vergoedt behandeling nu toch

"Oké, dit is het dan", zei Mascha hardop tegen haar familie nadat ze dinsdag te horen had gekregen dat haar verzekeringsmaatschappij de zogenoemde TIL-therapie niet wil vergoeden. De nieuwe therapie, uitgevoerd in het Antoni van Leeuwenhoek, zou een laatste kans zijn op levensverlenging. De therapie mag ze zelf niet betalen, het móét via de verzekering.

Uitzonderlijke situatie

Ze was, zoals ze zelf aan RTL Nieuws vertelt, lamgeslagen. Daarna kwamen de tranen, het immense verdriet, toen ze realiseerde dat ze daardoor niet meer lang te leven had. En die wetenschap is, met een kleuter van 5 jaar en een baby van 5 maanden oud, onverteerbaar.

Er ging een dag voorbij, Mascha nam een filmpje op dat viraal ging op TikTok en er volgde een gesprek met RTL Nieuws. Gisteren, aan het einde van de dag, kreeg ze dan toch nog goed nieuws. "We hebben het verzoek nogmaals bekeken en hoewel we deze behandeling normaal gesproken niet vergoeden, willen we dit in haar situatie alsnog doen", liet ASR aan RTL Nieuws weten, na vragen over Mascha's situatie. Of de aanvraag in eerste instantie was afgewezen omdat er te kleine kans zou zijn op resultaat - zoals Mascha vertelt - wil een woordvoerder niet kwijt. "Ik mag niets zeggen over het patiëntendossier."