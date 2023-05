Extreem moe na corona: gedragstherapie kan (een beetje) helpen

Actief versus rust

Medisch adviseur Olde Loohuis denkt dat deze therapievorm kan helpen, maar is meer voorstander van techniek waarbij rust centraal staat, genaamd pacing. Hierbij is het belangrijk om activiteiten kort te houden en tussendoor te rusten. "Pacing staat voor rust nemen in blokjes", zegt hij. "Als je de vaatwasser uitruimt, is het bijvoorbeeld belangrijk om een of twee stops in te lassen. Dit is voor veel patiënten al een grote activiteit."

Of dit dé remedie is tegen post-covid? Nee, zegt Olde Loohuis, maar die komt er wel, 'als er meer medicijnen komen'. "Maar of dat op korte termijn gebeurt, betwijfel ik."