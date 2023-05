Jij baalt van de regen, zij niet: perfect weer voor slakken en muggen

Hoe dat komt? Slakken zijn dieren die via hun eigen slijmlaag lopen, legt Meyling uit. Als het buiten droog is, vinden ze dat vervelend. "Dat glijdt dan niet zo fijn. Maar nu het vochtig is, lopen ze veel lekkerder. Ze hebben zich eigenlijk al die tijd verstopt - onder stenen en in de grond - tot deze perfecte weeromstandigheden zich voor zouden doen. Nu komen ze tevoorschijn en gaan ze elkaar opzoeken om zich voort te planten."

'Graaf een geul om je planten'

En dan kan het dus zijn dat je hele tuin vol zit. Hoewel Meyling houdt van slakken, snapt hij ook dat Nederlanders dat vervelend kunnen vinden. De slakken waar we het meest last van hebben, zijn de gewone tuinslak en de segrijnslak. Hoe je ze het beste kunt bestrijden? "Niet door gif, koper of plakband in ieder geval. Je kunt beter een geul graven rond de planten waar ze niet bij mogen komen. Doe er wat water in en je plant is veilig: slakken kunnen namelijk niet zwemmen."

Slakken verzamelen en ze verderop wegzetten in een perkje kan ook. Of de slak gewoon een handje helpen met wat voedsel wat ze wel op mogen eten. "Maak een plek waar je sla gaat verbouwen. Dan kruipen de slakken gegarandeerd alleen naar de sla toe, en zijn je andere planten gered."

Waarom het nou zo'n nat voorjaar is dit jaar, legt Nicolien Kroon van Buienradar uit in onderstaande video.