Nieuwe aanhouding voor zware mishandeling op station Bijlmer Arena

Een zevende verdachte heeft zich gisteren bij de politie gemeld voor de zware mishandeling op het station Bijlmer Arena in Amsterdam vrijdagavond. Gisteren werd bekend dat de recherche zes jongens tussen de 15 en 17 jaar had aangehouden voor de mishandeling. Van de in totaal zeven verdachten zitten er drie nog vast.

Eén jongen is vrijgelaten, hij blijft nog wel verdachte. De andere drie jongens zijn niet langer verdachte in de zaak. De politie beoordeelt de situatie als een poging tot doodslag. De politie kan geen details geven over de leeftijd of woonplaats van de zevende verdachte. "Hij valt qua leeftijd en woonplaats in dezelfde categorie als de eerder opgepakte verdachten", aldus een politiewoordvoerder. De eerder aangehouden jongens komen uit Amsterdam, Amstelveen en Lelystad. Vijf van hen hadden zichzelf bij de politie gemeld. Verdachten geïdentificeerd Er zijn nog meer verdachten die duidelijk te zien zijn op beelden. Hen roept de politie opnieuw op zichzelf ook te melden, anders zullen de beelden waar zij op staan mogelijk worden getoond. Vrijdagavond sloeg en schopte een grote groep mensen een nog altijd onbekend slachtoffer op een perron van het station. Het slachtoffer werd onder meer tegen zijn hoofd getrapt terwijl hij op de grond lag. Nadat hij erin was geslaagd op te staan, werd hij op het spoor geduwd. Slachtoffer onbekend Tegen de tijd dat de politie op het perron kwam, was het slachtoffer al weg. De politie roept ook hem op zich te melden, maar daar heeft hij vooralsnog geen gehoor aan gegeven. Wat de aanleiding was voor de mishandeling, is nog niet bekend. Er doen volgens de politie verschillende verhalen de ronde. Lees ook: Zes jongens aangehouden voor zware mishandeling op station Bijlmer Arena