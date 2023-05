22 vrouwen op gruwelijke wijze vermoord, maar niemand weet wie ze zijn

Ook kun je informatie lezen over hun geschatte leeftijd, haarkleur, kleur ogen en andere lichaamskenmerken.

'Mishandeld of uitgehongerd'

"Elk van de 22 zaken is tragisch en hartverscheurend", zegt Martin de Wit, adviseur van het landelijk team opsporingscommunicatie bij de politie. Hij is een van de initiatiefnemers van de campagne, samen met forensisch rechercheur Carina van Leeuwen.

Zo staat 'het meisje van Teteringen' ook op de lijst van cold cases. Deze zaak gaat over een mishandeld en ernstig verwaarloosd meisje dat in 1990 is vermoord en achtergelaten in de berm in het bos bij Teteringen, bij Breda.

Een andere zaak waar aandacht aan wordt besteed is die van een jonge, naakte vrouw in het Albertkanaal in België die met messteken om het leven is gebracht. Of aan de zaak van het deels verkoolde lichaam van een jonge vrouw dat gevonden werd in de bossen van het Duitse Altena.