Honderden zakjes poep ingeleverd bij DierenPark Amersfoort

De woordvoerder noemt de actie, die vandaag eindigde, 'succesvol'. Er zijn niet alleen uitwerpselen ingeleverd van honden en katten, maar bijvoorbeeld ook van gekko's, parkieten, konijnen en een wandelend blad.

Dat gebeurde bij de ingang van het dierenpark, daar stond een grote box waar mensen de uitwerpselen konden inleveren. De drollen moesten in een boterhamzakje of hondenpoepzakje worden gestopt, waarna dat zakje weer in een hersluitbaar zakje met zipsluiting moest. Daar moest je vervolgens de diersoort en het ras opschrijven.

Onderzoek naar enzymen

Het dierenpark werkt samen met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), dat de uitwerpselen gaat onderzoeken. De wetenschappers zijn vooral benieuwd hoe lang enzymen, oftewel eiwitten, erover doen om voedsel te verteren en voedingsstoffen af te breken in het lichaam.

Ook willen ze weten of bijvoorbeeld planteneters andere enzymen hebben dan vleeseters.