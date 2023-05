Regenboogvlag van lhbti-vereniging Delft verbrand: We zijn boos en geschrokken'

Rond 12.30 uur vanmiddag zag de vereniging DWH dat de regenboogvlag aan hun pand verbrand was. De politie gaat er vanuit dat dat vannacht opzettelijk is gebeurd, ze doen onderzoek naar de brandstichting.

"Toen we de vlag zagen, hebben we meteen onze leden geïnformeerd en aangifte gedaan bij de politie", vertelt Dries Stuij van DWH aan RTL Nieuws. "Dit is nog een stap verder dan een vlag stelen, we zijn hier echt van geschrokken." De politie is op zoek naar getuigen en roept iedereen met meer informatie op om dat te delen.

'Meer over mijn schouder kijken'

Stuij: "Eén van onze leden vertelde dat dit zijn gevoel van onveiligheid vergroot. 'Ik ga nu meer over mijn schouder kijken', vertelde hij vanmiddag. Dat willen we natuurlijk niet, dit raakt ons heel erg. Dat zo'n actie van een eenling of een klein groepje, zo'n impact kan hebben."