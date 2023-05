Code geel in zuiden, midden en westen van het land om onweersbuien

En het wordt er de komende dagen niet beter op, zegt Schambergen. De rollen zijn morgen wel even omgedraaid, want dan hebben juist het noorden en het oosten de grootste kans op stevige buien met mogelijk onweer. De zon breekt dan soms even door en het wordt zo'n 20 graden.

Regenpakken en paraplu's

Maar dinsdag kunnen de regenpakken en paraplu's echt overal uit de kast. "Dan spreken we niet van buien, maar is er sprake van één groot regengebied", zegt Schambergen.

"Dan trekt een groot regengebied over het hele land, vooral 's middags en in het begin van de avond. In De Bilt valt dan 10 tot 20 mm regen, normaal valt er in de hele maand mei 59 mm." Het wordt dan ongeveer 16 graden.