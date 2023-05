154 voetbalsupporters opgepakt voor zingen antisemitische liedjes

De politie heeft in Amsterdam vanavond 154 voetbalsupporters opgepakt die antisemitische liederen zongen in een metro. De metro is stilgezet en de supporters zijn aangehouden voor groepsbelediging.

De metro was onderweg naar de Johan Cruijff Arena. Om 21.00 uur begon daar de wedstrijd tussen Ajax en AZ. Politieagenten hebben de AZ-supporters meerdere keren gewaarschuwd om te stoppen met zingen. Maar hier werd niet naar geluisterd. De metro werd op station Zandvliet rond 19.30 uur stilgezet. "Alleen de mensen die aan het zingen waren, hebben we aangehouden", aldus een woordvoerder. Sommige supporters, onbekend is hoeveel, zouden ook vernielingen hebben gepleegd. Hier zijn verder nog geen details over bekend.