Man doodgeschoten in Rotterdam-West, 18-jarige uren later opgepakt

Een 14-jarige jongen, die op het moment van de schietpartij ook in het huis was, is gebeten door een hond. Hij werd kort na het incident afgevoerd naar het ziekenhuis.

Vier mensen in huis

De schietpartij vond even voor 16.00 uur plaats in een woning aan de Rösener Manzstraat. In totaal waren er vier personen in het huis aanwezig: de 47-jarige man, de 14-jarige jongen, een vrouw en de schutter. De jongen en vrouw worden gehoord als getuigen.

De hond, die de 14-jarige jongen heeft gebeten, werd tijdelijk opgesloten in een kamer omdat hij zo agressief was. De dierenambulance heeft de hond vervolgens meegenomen.

De politie is bezig met een onderzoek. Daaruit moet blijken wat er vanmiddag precies in de woning is gebeurd.