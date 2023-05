Popcornbuien op Bevrijdingsdag: 'Festivals moeten er écht rekening mee houden'

En dat is dan weer niet zo prettig voor mensen die een leuk festival op het oog hebben voor morgen. Steker nog, het kan zelfs gevaarlijk worden, zegt De Jong. "Het is onvoorspelbaar, maar als het even tot onweer en windstoten komt tijdens zo'n festival, is dat écht iets om rekening mee te houden. Het zou me niet verbazen als een festival tijdelijk moet worden stilgelegd vanwege onweer."

De tip van De Jong is om de '-1 uur' in de Buienradar-app regelmatig te checken. "Het is lastig te zeggen waar precies het onstuimig wordt. Als je een klein stipje ziet ontstaan op de kaart in de app, dan kan dat een half uur later een pittige bui zijn. Dus houd in de gaten of het jouw kant op komt."