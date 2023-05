OM in hoger beroep in strafzaak Haagse oud-wethouder De Mos

"Het OM zet deze stap om de wettelijke termijn voor hoger beroep veilig te stellen. Het vonnis wordt op dit moment nog bestudeerd. Het gaat om een complexe strafzaak met maatschappelijke impact, dit vraagt om een zorgvuldige afweging ten aanzien van het hoger beroep. Hiervoor heeft het OM meer tijd nodig", aldus het OM.

De rechtbank fileerde in een uitgebreid vonnis alle aantijgingen van het OM. "Van groot belang in de vonnissen is de niet te bewijzen kwade bedoeling van de bij de partijdonaties betrokken ondernemers. Sterker nog, de donaties lijken gedaan uit goede bedoelingen", aldus de rechter.

'Pure vriendjespolitiek'

Het gaat om een corruptiezaak die al jaren bezig is. De Mos is de oprichter van de lokale Haagse politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Die partij kreeg in 2018 de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in de stad. De Mos en Guernaoui kwamen in de coalitie die Den Haag bestuurde en werden wethouder.

In oktober van 2019 werden hun werkkamers in het stadhuis doorzocht in een corruptieonderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de twee ervan dat ze bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan hun partij.

De Mos, Guernaoui en de andere verdachten kwamen in januari voor de rechter. Begin februari volgde de strafeis. Het Openbaar Ministerie eiste toen bijna twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen De Mos. Guernaoui hoorde een eis van 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. De officier van justitie noemde het gedrag van de mannen 'pure vriendjespolitiek'.