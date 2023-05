'Dit is idioot en ondraaglijk', nabestaanden woedend na bekentenis verpleegkundige Assen

In die gesprekken zou hij zelf hebben verteld dat hij, zonder instructies van een arts, medische handelingen had uitgevoerd bij een twintigtal patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. De zorgorganisatie verbrak daarna de geheimhoudingsplicht en deed een melding bij het ziekenhuis in Assen. Zij schakelden de politie in, waarna V. op 17 april werd aangehouden.

'We leven in een hel'

"Als hij zelf niet was gaan praten, was het misschien nooit aan het licht gekomen", vertelt de zoon van de 72-jarige man aan RTL Nieuws. "Het is een heel raar verhaal, waar wij helaas middenin zitten." Hij en zijn moeder hoopten op meer antwoorden, want nog altijd is de grote vraag wat er nou precies is gebeurd, en of V. ook daadwerkelijk iets bij zijn vader heeft gedaan. "Door deze onwetendheid leven wij al drie weken in een hel. We hebben een klein beetje meer informatie nu, maar de vragen blijven. Dat we nu weer twee maanden moeten wachten op meer nieuws, is ontzettend zwaar."

De zoon doelt op het feit dat het OM heeft aangegeven dat er op dit moment verder onderzoek gaande is naar V. en dat er gekeken wordt in medische dossiers op zoek naar onregelmatigheden. De resultaten daarvan worden pas eind juni verwacht.

"Maar als hij echt gedaan heeft wat hij in die gesprekken heeft verteld, is hij psychisch niet in orde. Dit doe je niet, zo werkt onze maatschappij niet."