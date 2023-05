Toch vangrail op plek waar Sanne en Hebe verongelukten

Na een dagenlange zoektocht werden Sanne en Hebe vorig jaar gevonden bij knooppunt Empel (A59/A2) nadat ze twee dagen eerder als vermist werden opgegeven. Sannes zwarte Kia Picanto werd teruggevonden in het water bij één van de drukste knooppunten in Nederland. De twee hadden een ongeluk gehad.

Afgelopen weekend weer raak

De roep om een vangrail was daarna groot: er zouden vaker auto's in de problemen zijn gekomen op het knooppunt en ook na het ongeluk van Sanne en Hebe ging het nog eens mis. Zo vloog daar afgelopen zondag nog een auto uit de bocht die daarna in het water belandde.

Maar de Tweede Kamer stemde tegen het versneld plaatsen van een vangrail, op advies van de minister. Het zou er 'veilig genoeg' zijn. Diezelfde minister geeft nu toch groen licht voor een vangrail, schrijft wethouder Roy Geers. "Zojuist gebeld door Rijkswaterstaat. Er komt toch een aanpassing op knooppunt Empel. Minister Mark Harbers heeft daartoe besloten."