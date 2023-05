Politie Rotterdam gaat preventief fouilleren in wijken met veel explosies

In Crooswijk, waar vorige week meerdere explosies waren, zijn daarnaast twee informatieavonden georganiseerd voor de bewoners van de betrokken portieken om vragen zo veel mogelijk te beantwoorden.

Na de explosie bij de toko aan de Crooswijkseweg is ook een bewonersbrief verspreid onder alle bewoners om hen te informeren over de extra inzet van de politie en over slachtofferhulp. De brief bevat ook een oproep om verdachte zaken, eventueel anoniem, te melden bij de politie.

'Gevolg van succesvolle drugsaanpak'

Eerder gaf burgemeester Ahmed Aboutaleb aan dat de conflicten in zijn stad het gevolg zijn van de succesvolle drugsaanpak in de haven. Criminoloog Edward van der Torre vertelde aan RTL Nieuws dat dat inderdaad een optie is. Volgens hem wordt er in de haven van Rotterdam feller tegen criminelen opgetreden. "Het zou best kunnen dat die onderscheppingen tot gevolg hebben dat er zoveel explosies plaatsvinden", stelde hij.

Aboutaleb laat vandaag weten dat over de motieven achter de explosies 'in het belang van het onderzoek nog niet veel gedeeld kan worden'.