Amsterdammer (28) opgepakt voor brand bij Rotterdamse coffeeshop

Bij dezelfde coffeeshop ging in de nacht van zondag op maandag ook een explosief af. Daarbij raakte niemand gewond. Het onderzoek naar dat incident is nog in volle gang. "Daar kan ik nog niets over zeggen", zegt de woordvoerder.

Al vijftig ontploffingen

In Rotterdam zijn dit jaar tot nu toe 51 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geteld. Dat zijn er al twee meer dan in heel vorig jaar.

Vorige week was het ook meerdere keren raak op de Crooswijkseweg in Rotterdam-Noord. Ook in de Van Speykstraat in het Oude Westen ging het verschillende keren mis. Daar was sprake van een ontploffing, het beschieten van een gevel en een verijdelde explosie.

Jonge verdachten

Voor die explosies zijn ook al meerdere verdachten aangehouden. Zo werd een 26-jarige man uit Amsterdam aangehouden als verdachte in het onderzoek. Wat precies zijn rol is, wordt nog onderzocht.

Eerder werden drie andere verdachten, onder wie twee minderjarigen, aangehouden voor de explosies. De twee minderjarigen, jongens van 14 en 15 jaar, blijven twee weken langer vastzitten.