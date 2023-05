Landelijk pinprobleem lijkt opgelost: lange rijen supermarkten voorbij

Er waren vanmiddag ruim twee uur lang pinproblemen in heel Nederland. Onder meer in winkels van Albert Heijn lukte het mensen niet om te pinnen. Dit zorgde voor lange rijen in de supermarkt.

Een woordvoerder van Ahold, waar Albert Heijn onder valt, liet rond 18.00 uur aan RTL Nieuws weten dat in de supermarkten weer gepind kon worden. De problemen ontstonden rond 15.30 uur. Ook klanten van de Lidl en de Blokker lieten weten problemen te hebben met pinnen. Omroep op stations Daarnaast riepen medewerkers van de NS op verschillende stations om dat er een pinstoring was in het land. De Betaalvereniging Nederland liet aan RTL Nieuws weten uit te zoeken waar het probleem exact zit. Lange rijen supermarkt Veel mensen op sociale media schreven over de storing. Zo waren op filmpjes en foto's lange rijen te zien in de supermarkt omdat mensen problemen hadden met pinnen. Ook op de storingenwebsite Allestoringen.nl was een flinke piek te zien in het aantal meldingen van mensen die niet konden pinnen.