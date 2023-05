Vermiste Nederlander in Soedan vrijgelaten en geëvacueerd: 'We zijn dolgelukkig'

De nicht van Yaslam Al-Tayeb laat weten dat hij op een vliegtuig naar Londen is gezet. Ze wil, net als echtgenoot Jannette Hoeksema, haar dank uitspreken aan de Nederlandse ambassadeur Irma van Dueren in Soedan. "Ze stond 24 uur per dag voor ons klaar. Ze heeft een grote rol gespeeld."

Geëvacueerd

Het ministerie vertelt dat Al-Tayeb zaterdag al is vrijgelaten, waarna hij met een Britse vlucht naar Cyprus is geëvacueerd. Vanuit daar is hij doorgevlogen naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij met zijn vrouw woont.

Zijn vrouw Jannette Hoeksema vertelt aan RTL Nieuws hoe Al-Tayeb werd vrijgelaten. "Ze hebben hem op de plek teruggezet waar hij was opgepakt, daarna moest hij zelf nog zorgen om het land uit te komen. Dat was een hele operatie. We zijn vreselijk opgelucht dat het goed is afgelopen."