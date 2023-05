'Dit is niet te doen', ProRail wil minder strenge regels om te kunnen bouwen

Volgens Voppen kan de uitvoering van een kwart van alle spoorprojecten op termijn vertraging oplopen als gevolg van onder meer personeel- en materiaaltekorten. Hij spreekt van een 'spagaat', omdat ProRail desondanks steeds meer werk moet verzetten om Nederland na 2030 per spoor bereikbaar te houden.

'Niet te doen'

ProRail schat in dat de vertragingen vooral ontstaan in de periode tussen 2025 en 2029. Ook de onzekerheden over wet- en regelgeving spelen een rol. Daarbij verwijst het spoorbedrijf bijvoorbeeld naar beleid omtrent stikstof. "Maar met alle internationale uitdagingen waar de wereld mee kampt, is dat bijna niet te doen", aldus Voppen.