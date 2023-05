Niet draaien, géén alcohol: zo verwijder je een teek

Het is dan ook zaak om jezelf goed te checken op mogelijke tekenbeten nadat je in de natuur bent geweest, zegt van Vliet. "Ook is het goed om anderen te attenderen dat ze zichzelf moeten controleren. "Stuur de mensen met wie je in de natuur was na afloop een appje met de vraag of ze zichzelf al gecontroleerd hebben. Een extra herinnering kan nooit kwaad."

Oksels en liezen

Maar hoe doe je dat dan, zo'n tekencheck? "Check je lichaam systematisch, dus van boven naar beneden", legt Van Vliet uit. "Wees extra alert op vochtige en warme plekken zoals onder je horloge- of bh-bandje, je oksels en je liezen. En vergeet je rug niet: vraag iemand of ze willen kijken of gebruik een spiegel."