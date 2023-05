Omgekeerde vlaggen doen moeder gesneuvelde militair pijn: 'Hang ze goed op 4 mei'

Nabestaanden van oorlogsslachtoffers deden eind april in een emotionele brief een oproep aan de boeren. Daarin stond onder meer: "Vergeet niet dat de oorlog dichtbij is en dat onze militairen bereid zijn hun leven te riskeren voor ons als het nodig is. Ter bescherming van al wat ons en u lief is. We rekenen op een Nederland vol rood-wit-blauw op 4 en 5 mei. De vlaggen zijn er, dat weten we zeker!"

Dat rood-wit-blauw zal er op veel plaatsen zeker hangen, maar het blauw-wit-rood zal waarschijnlijk niet verdwenen zijn. Van Keimpema van FDF: "Er zijn duizenden omgekeerde vlaggen opgehangen, en dat is niet voor niets."