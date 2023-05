Pilsje, party, poncho: het dondert en bliksemt op Bevrijdingsdag

In de ochtend van Bevrijdingsdag trekt er in de vroege ochtend ook nog een flinke storing over het land, stelt meteoroloog Nicolien Kroon van Buienradar. "Daarachter zitten stevige regen- en onweersbuien. Het kan echt flink gaan plenzen." Dat betekent dat de festivalgangers zeker een nat pak zullen halen. De meeste festivals beginnen rond 13.00 uur en eindigen tussen 22.00 en 23.00 uur.

In de avond wat droger

Toch ook nog een beetje goed nieuws voor 5 mei: in de avond lijkt het droger te worden. Vooral geduld hebben dus, dan kun je misschien in droog weer nog wat danspasjes maken.