Oud-journalist BBC en Amerikaanse militair gedood in Oekraïne

Ook een voormalig BBC-journalist is onlangs aan het front gestorven. Het gaat om Oleksandr Bondarenko, die van 2007 tot 2011 voor de BBC in Oekraïne werkte.

Bondarenko sloot zich aan het begin van de oorlog aan bij het leger als communicatie-expert, en werd later ook aan het front actief. Hoe hij om het leven is gekomen, is niet bekend. Bondarenko komt oorspronkelijk uit Loehansk, de regio die nu bijna volledig in handen is van de Russen.