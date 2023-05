Schappen Albert Heijn steeds leger: 'Sommige centra liggen helemaal plat'

Die lege schappen waren afgelopen week vooral in het noordoosten en zuidwesten van het land te zien. "Dat wordt deze week zeker meer", zegt Sewbaks. Volgens haar is het in sommige distributiecentra al zover dat 80 procent van de werknemers het werk heeft neergelegd. "En de actiebereidheid neemt alleen maar toe."

Albert Heijn wil snel om tafel

FNV wil een loonsverhoging van minimaal 10 procent voor een cao met een looptijd van een jaar. Het laatste bod van Albert Heijn betrof 8 procent meer salaris verspreid over een jaar. Ook zou Albert Heijn de zondagtoeslag voor medewerkers willen halveren. "Dat moet van tafel", zegt Sewbaks.

Er is nog één distributiecentrum waar nog niet volop gestaakt wordt, namelijk in Hoorn. "Dat was eerst van supermarkt Deen", zegt Sewbaks. "Daar zitten nog weinig leden van ons."