Reeks aanslagen Rotterdam mogelijk door ruziënde drugscriminelen

Afgelopen nacht was het rond 04.30 uur raak bij een coffeeshop aan de Witte de Withstraat in het centrum van Rotterdam. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is in de omgeving op zoek naar de dader(s). Op 13 april was dezelfde coffeeshop ook al doelwit van een explosie.

Vorige week was het ook meerdere keren raak op de Crooswijkseweg in Rotterdam-Noord. Ook in de Van Speykstraat in het Oude Westen ging het verschillende keren mis. Daar was sprake van een ontploffing, het beschieten van een gevel en een verijdelde explosie.

Jonge verdachten

In Amsterdam is gisterenmiddag een 26-jarige inwoner van de hoofdstad aangehouden als verdachte in het onderzoek. Wat precies zijn rol is, wordt nog onderzocht. Eerder werden drie andere verdachten, onder wie twee minderjarigen, aangehouden voor de explosies. Vandaag werd bekend dat de twee minderjarige verdachten twee weken langer blijven vastzitten, de derde verdachte is heengezonden.

"Het is triest dat mensen van deze leeftijd in het drugscircuit zitten", zegt criminoloog Van der Torre. "Maar we hoeven ons niet meer van de domme te houden dat dit soort klusjes door hen worden gedaan. Het is zorgelijk dat in Nederland tieners betrokken raken bij zware criminaliteit, maar ook een patroon dat al een tijdje gaande is."

Bezorgdheid

Aboutaleb laat in een reactie weten de situatie 'zeer serieus' te nemen. "Ik hoop dat zo snel mogelijk de rust zal wederkeren", zegt hij in een filmpje op Twitter, dat afgelopen nacht is opgenomen aan de Crooswijkseweg.