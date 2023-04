Op de Hooiweg in Arnhem is een zweefvliegtuigje neergestort. Daarbij is een inzittende overleden. De Dienst Luchtvaartpolitie doet op dit moment onderzoek naar het ongeluk.

Het zweefvliegtuigje was volgens de politie vermoedelijk opgestegen bij Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet, dat langs de Hooiweg zit. Over de identiteit van de inzittende doet de politie nog geen uitspraken, omdat eerst de familie van het slachtoffer moet worden ingelicht.