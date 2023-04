Weerfotograaf Sytse (71) overleden: 'Laatste foto geschoten'

Schoustra maakte bijna twintig jaar lang foto's voor de uitzendingen van RTL Weer. In maart maakte hij aan zijn vele volgers op sociale media bekend dat hij een agressieve vorm had van ALS. "De wereld staat even op zijn kop nu", schreef de fotograaf daarbij. Hij kreeg het slechte nieuws in februari te horen, uitgerekend op de verjaardag van zijn zoon.

Snel achteruit

Vorige week deed hij zijn verhaal nog aan RTL Nieuws, waaruit bleek dat Schoustra snel achteruit ging. Praten ging al moeizaam en het kostte hem veel energie.

Toch bleef hij positief, en bleef hij vooral weerfoto's maken en delen. Al was hij nog 'amper in staat om de camera vast te houden'.