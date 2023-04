Agent vervolgd voor schieten op trekker bestuurd door Jouke (16)

Dat heeft het OM zojuist laten weten in een persbericht. Het incident gebeurde na een protest van boeren in de buurt van Heerenveen. Jouke deed daar aan mee omdat de boerderij van zijn vader mogelijk moest sluiten.

De agent schoot op de trekker op een oprit van de A32, omdat de agent zou hebben gedacht dat de boeren 'op agenten wilden inrijden'.

Politie: objectieve controle is belangrijk

De politie laat in een reactie weten dat het belangrijk is dat er een 'objectieve controle' door de rechter op het handelen van de politie is. "Dit incident heeft een enorme impact gehad, met name op de bestuurder van de trekker en zijn directe omgeving", zegt de politie. "Ook op de betrokken agent en zijn naaste collega’s is de impact groot."

Jouke noemde eerder het schietincident al 'onbegrijpelijk'. De kogel raakte Jouke niet, maar hij was wel enorm geschrokken. "Ik kan er nog steeds niet bij waarom de politie heeft geschoten, op de beelden is ook zeer goed te zien dat ik niets fout doe", zei Jouke eerder. "Ik mag van geluk spreken dat ik het overleefd heb."